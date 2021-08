Sonic 2, sarà Idris Elba la voce di Knuckles nell'atteso sequel del live-action

Dopo mesi di interrogativi su quale star avrebbe potuto prestare la voce al personaggio di Knuckles nel sequel di Sonic - Il Film, finalmente abbiamo una risposta: sarà l'attore di The Suicide Squad Idris Elba.

Lo scorso giugno alle Hawaii si sono concluse le riprese di Sonic 2, il sequel del fortunato adattamento cinematografico del franchise videoludico con protagonista il celebre riccio blu.

Tuttavia, ad oggi una delle domande più pressanti sul nuovo live-action di Sonic non aveva ancora trovato risposta: chi doppierà Knuckles the Echidna?

Uno tra i personaggi più amati del franchise targato SEGA, sappiamo che Knuckles sarà anche un elemento fondamentale della storia del secondo film (a prescindere dal fatto che vengano confermati o smentiti i leak di Sonic 2 comparsi in rete lo scorso maggio), e che la produzione stesse cercando l'attore giusto per portare sullo schermo questo "tipetto testardo, serioso, ma anche un po' ingenuo".

E se in precedenza si era parlato anche di The Rock e Jason Momoa come possibili doppiatori di Knuckles, sembra che sarà invece l'attore di The Suicide Squad e Mandela a prestare la propria voce al personaggio, come confermato da lui stesso con un post su Twitter.

E voi, che ne pensate? Vi piace la scelta di Idris Elba come Knuckles? Fateci sapere nei commenti.