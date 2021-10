Sonic 2, Idris Elba promette: 'Non darò a Knuckles una voce troppo sexy'

Come sappiamo, nell'atteso sequel di Sonic - Il film Idris Elba doppierà Knuckles. L'attore di Luther, entrato più volte in passato nelle classifiche degli uomini più sexy del mondo, è famoso per il fascino che riesce a trasmettere ai suoi personaggi, anche grazie alla sua voce. Questo aspetto non gli servirà per il suo prossimo lavoro.

Parlando di Sonic 2, infatti, in una recente intervista a ScreenRant Idris Elba ha spiegato che dare una voce sexy a Knuckles the Echidna non è tra i suoi obiettivi.

"Onestamente, non posso dirlo. Per contratto in realtà non posso dire nulla. Ma non direi che sia sexy. Non credo che farò qualcosa del genere. Questo è sicuro."

Qualche tempo fa, dopo l'annuncio del suo casting, abbiamo visto una fan art di Bosslogic con Idris Elba nei panni di Knuckles. Per l'attore, paradossalmente, recitare con una voce non troppo sexy potrebbe rivelarsi una delle sfide più complesse della sua carriera.

Sonic the Hedgehog 2 uscirà al cinema l'8 aprile 2022. Faranno parte del cast vocale, tra gli altri, Jim Carrey, Ben Schwartz, Tika Sumpter, James Marsden e Lee Majdoub, tutti al loro ritorno dopo il primo capitolo. Non è ancora confermata, invece, la presenza di Colleen O'Shaugnessey nel ruolo di Tails. L'attrice sarebbe l'unica del cast ad aver prestato la voce anche ai videogiochi di Sonic.