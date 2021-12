Sonic 2, in Giappone il film ha un titolo diverso: scoprite quale!

Finalmente con il primo trailer di Sonic 2 ci è stato mostrato qualcosa sul sequel del film live-action del 2020 sul celebre riccio blu dei videogiochi, ma se in Italia il titolo non svela nulla della trama, in Giappone è di certo più eloquente.

Nel paese del Sol Levante, il titolo del lungometraggio che in originale si chiama semplicemente Sonic The Hedgehog 2 (e che noi abbiamo chiamato in maniera forse un po' più macchinosa Sonic - Il Film 2), è decisamente più rivelatore.

Secondo quanto riporta Screen Rant, infatti, in Giappone il film è intitolato Sonic vs. Knuckles, ponendo un forte accento sullo scontro tra il protagonista e il personaggio doppiato da Idris Elba.

Dal trailer possiamo effettivamente intuire che l'Echidna avrà un ruolo chiave nella storia, come d'altronde era stato anticipato anche da alcuni leak di Sonic 2, e che almeno inizialmente Knuckles e Sonic si ritroveranno effettivamente a combattere l'uno contro l'altro.

Cosa accadrà in seguito, però, è tutto da scoprire.

Nel sequel di Sonic (in qualunque modo lo vogliate chiamare) faranno ritorno tra gli altri Ben Schwartz, James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter e Adam Pally, mentra tra i volti nuovi (o meglio, le voci) troveremo Idris Elba e Colleen O'Shaughnessey. Il film uscirà il prossimo aprile al cinema.