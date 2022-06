Sonic 2: il franchise diventa folle nell'honest trailer di Screen Junkies!

Per chi non conoscesse il format Honest Trailer, si tratta di una trovata di Screen Junkies, che prende tutto ciò che non va in un film per dare vita a un trailer "onesto" appunto, e il più delle volte esilarante. Recentemente il canale youtube ne ha pubblicato uno divertentissimo di Morbius, e adesso arriva anche quello di Sonic 2.

Come molti sapranno, il sequel dedicato al riccio blu ha avuto un grande successo, con i suoi 385 milioni ottenuti a livello mondiale, eppure i due film diretti da Jeff Fowler non mancano di difetti né di spunti per creare un nuovo folle trailer. Infatti secondo Screen Junkies sono tanti i momenti assurdi nel secondo capitolo.

Il trailer in questione inizia in modo esilarante, dicendo che il primo Sonic è stato "sorprendentemente non terribile", così come il sequel. Il narratore sottolinea il fatto che ci sia davvero un'eccessiva abbondanza di animali tra i protagonisti, e che è chiaro che il potere degli Smeraldi del Caos ha semplicemente il ruolo di "mostrare quanto strano il franchise può diventare." Il trailer si prende gioco anche delle reference più oscure, e viene addirittura dato un nuovo titolo al film: scopritelo nel video che troverete in cima all'articolo!

Cosa ne pensate di questo Honest Trailer? Fatecelo sapere nei commenti!