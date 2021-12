Sonic 2: il nuovo film presentato da Jim Carrey e Ben Schwartz ai Game Awards 2021

Sul palcoscenico dei The Game Awards 2021 c'è spazio anche per pellicole cinematografiche legate al mondo videoludico. In particolare è stata l'occasione d'oro per mostrare al mondo il trailer di Sonic The Hedgehog 2, seguito della fortunata pellicola basata sul leggendario franchise di SEGA uscito nel 2020.

A presentare il filmato ci hanno pensato due attori d'eccezione protagonisti della nuova avventura cinematografica del porcospino blu: trattasi di Ben Schwartz, voce di Sonic, e di Jim Carrey, interprete di Dr. Eggman che torna anche in questa occasione a vestire i panni dell'iconico villain. Il nuovo film promette di rivelarsi ancora più intrigante e spettacolare del predecessore: oltre a Sonic e Tails, tra i personaggi principali fa il suo esordio anche Knuckles the Echidna, interpretato da Idris Elba. A tal proposito, Idris Elba promette di non dare una voce sexy a Knuckles in Sonic Il Film 2.

La nuova avventura al cinema è ambientata poco tempo dopo i fatti del primo episodio, e vedrà ancora una volta il celebre eroe ed i suoi amici mettere fine ai loschi piani di Eggman. Confermata infine l'uscita del film esclusivamente al cinema il prossimo 31 marzo 2022. Nel frattempo potete rileggere la nostra recensione di Sonic Il Film e riguardarlo per ingannare i mesi d'attesa che ancora ci separano dall'esordio nelle sale.