Sonic 2, il film di Jeff Fowler è ufficialmente PG-Rated

Sono quasi ultimati i preparativi per l'uscita di Sonic 2: il sequel del primo film diretto da Jeff Fowler nel 2020 farà il suo esordio in sala il prossimo 7 aprile, ed è probabilmente la release più attesa della prossima primavera insieme al Morbius di Sony. Da sbrigare, dunque, restava ormai solo la formalità del rating.

Mentre il nuovo trailer di Sonic 2 ci mostra scontri ed inseguimenti a tutta velocità sulla neve, aumentando esponenzialmente il nostro già altissimo hype, la Motion Picture Association ha dunque ufficialmente classificato il film con Jim Carrey e Idris Elba come PG-Rated, vale a dire adatto anche ai minori di 13 anni purché siano accompagnati da un adulto.

Non che sia una grande sorpresa, naturalmente: il target di Sonic, e la natura stessa del personaggio, non prevedevano certo un utilizzo tale di violenza e scurrilità da giustificare un rating più severo! Esattamente come fu per il primo film del franchise, dunque, c'è da aspettarsi divertimento per tutta la famiglia e adatto anche ai più piccoli: ci sarebbe stato da stupirsi, a dirla tutta, se Paramount avesse puntato ad un altro tipo di pubblico!

Archiviata la questione rating, dunque, non resta che prepararsi a fiondarsi a velocità supersonica in sala il prossimo aprile: nell'attesa, qui trovate gli ultimi poster ufficiali con Sonic e Tails.