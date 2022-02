Sonic 2: nuova fantastica anteprima in attesa del trailer del Super Bowl

Paramount Pictures ha condiviso in streaming un'anteprima del nuovo full trailer di Sonic 2 - Il Film che approderà nelle sale di tutto il mondo dal prossimo aprile. Nella pellicola ritroveremo i protagonisti del film precedente, incluso il villain di Jim Carrey che ora possiede il look classico di Robotnik, ma anche il personaggio di Idris Elba.

Come vediamo dalla clip, il filmato è un'anticipazione di quello che vedremo nella notte del Super Bowl, di scena tra domenica e lunedì mattina in Italia. Nel trailer ritroviamo tutti i personaggi che avevamo amato nel primo film della serie, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rotwell, Adam Paly e Lee Majdoub, così come fa ritorno il Robotnik di Jim Carrey nel suo look classico. New entry del sequel è Knuckles, doppiato da Idris Elba. Sicuramente sarà tutto emozionante proprio come nel primo trailer di Sonic 2.

Mentre Tails aveva fatto un'apparizione nello scorso film, sarà la prima volta che vedremo il personaggio di Knuckles sul grande schermo, dove farà coppia con il dottor Robotnik alla ricerca di uno smeraldo potentissimo. Ben Schwartz, l'attore che doppia Sonic ha parlato di Idris Elba, che darà la sua voce a Knuckles."Questo è quello che dirò, abbiamo Colleen O'Shaughnessey, che nel videogioco ha fatto Tails, e interpreta Tails e Idris Elba come Knuckles, sono entrambi incredibili e [i personaggi] hanno un aspetto fantastico"

Jim Carrey, oltre che nel trailer di Sonic 2, durante il Super Bowl tornerà nei panni del Rompiscatole per un altro spot commerciale. Il breve teaser dello spot pubblicitario è stato diffuso dallo stesso Jim Carrey sul suo profilo Twitter, allegando la seguente didascalia: "This Sunday…he's back… and he just wants to connect!", riferito chiaramente alla professione del suo personaggio: The Cable Guy.