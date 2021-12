Sonic 2, fan impazziti per la 'voce sexy' di Idris Elba nel primo trailer

Chi l’avrebbe mai detto che i fan di Sonic the Hedgehog avrebbero perso la testa per la "voce sexy" di Knuckles, ovvero Idris Elba? Eppure da quanto il trailer di Sonic 2 è stato diffuso, questo argomento sta incendiando i social media.

Grazie al trailer possiamo vedere che Sonic affronterà nuovamente il Dr. Robotnik (Jim Carrey), anche se questa volta lo scienziato malvagio sembra più simile al materiale originale. Ma, cosa ancora più importante, Tails e Knuckles faranno la loro prima apparizione e possiamo sentire la voce suadente di Idris Elba.



Knuckles the Echidna è uno dei personaggi preferiti dai fan che farà il suo debutto nel sequel di Sonic - Il film. Il primo trailer di Sonic 2 è uscito durante i Gaming Awards e gli spettatori non erano certo preparati per lo sconvolgimento che la voce di Elba ha provocato, molti hanno usato i social per commentare, come potete vedere nei tweet in calce alla notizia.



In un'ormai famigerata intervista precedente, Idris Elba ha dichiarato chiaramente che non stava cercando di dare una voce sexy a Knuckles, qualcuno su Twitter gli ha dato del bugiardo in modo ironico visto che in realtà è proprio così. Ad ogni modo, il trailer di Sonic 2 è ricco di easter egg e riferimenti alla serie di videogiochi e questo è senz’altro un altro punto a suo favore che ha entusiasmato i fan. Il film arriverà al cinema il 31 marzo 2022, voi che cosa ne pensate della voce di Elba? Fatecelo sapere nei commenti!