Sonic 2: i fan chiedono a gran voce The Rock come doppiatore di Knuckles

Stando a quanto è emerso, Sonic 2 sarà conosciuto dietro le quinte col titolo di lavorazione di "Emerald Hill" (il primo venne 'nascosto' sotto il nome in codice di "Casino Night"). Ricordiamo che il primo capitolo anticipava l'arrivo di Tails, suggerendo la possibilità che i mondi dei due personaggi entreranno in collisione. Inoltre, tornerà anche il Robotnik di Jim Carrey? Ai fan non resta che aspettare per scoprirlo.

Knuckles the Echidna avrà un ruolo di supporto nel prossimo Sonic 2 che entrerà in produzione nel maggio 2021 . Con ancora il resto dei dettagli sulla trama tenuti sotto chiave dallo studio, pare che il personaggio in questione farà più di un semplice cameo nella storia. Questi, proprio come nei videogame, avrà l'abilità di scivolare e scalare muri. Le sue caratteristiche: " deve essere serio per natura, ma anche un po' ingenuo ".

Ebbene, il nome di Dwayne Johnson è uno dei più gettonati come possibile doppiatore di Knuckles, il quale dovrebbe avere un ruolo di supporto nel sequel di Sonic . I fan, per dar maggior forza alla loro opinione, hanno fatto un parallelo con la performance dell'attore nei panni di Maui nel film Disney Oceania, di cui non era il protagonista assoluto ma ha comunque saputo conquistare il cuore di milioni di appassionati. Comunque c'è anche chi azzarda il nome di un altro "fan favourite", ovvero quello di Keanu Reeves (che di recente ha prestato la voce in Toy Story 4).

Like and retweet if you agree that Dwayne "The Rock" Johnson should voice knuckles in the sequel to the Sonic the hedgehog movie.#SonicMovie2 #SonicNews pic.twitter.com/p6PUIoEfvc — AspieTree (@AspieTree25) December 23, 2020

Reminder that Dwayne The Rock Johnson is the PERFECT casting choice for Knuckles: pic.twitter.com/ZbuoqkrIDx — SpeedSuperSonic (@RicFromSSS) December 23, 2020

The Rock has to play as knuckles, it’s the only way it will work — 🛸💫👽ブルーレイ👽💫🛸 (@JAKANGG) December 23, 2020