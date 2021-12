Sonic 2, gli easter egg nel trailer del sequel presentato ai Game Awards 2021

Finalmente i fan sono stati accontentati. Nel corso dei Game Awards 2021 è stato presentato al pubblico il trailer di Sonic 2, il film che proseguirà le avventure dell'iconico personaggio della serie di videogiochi, sul grande schermo. All'interno del video sono presenti riferimenti e dettagli che ora vi segnaliamo.

Il trailer, dopo la pubblicazione del poster ufficiale di Sonic 2, mostra Robotnik che afferma:"Da quando me ne sono andato ho scoperto la fonte del potere supremo". L'ultima volta lo avvistammo sul Mushroom Planet e non è chiaro se lo smeraldo visto nel trailer sia un normale Smeraldo del Caos, un Super Smeraldo o un Maestro Smeraldo.



Considerando che si tratta di uno smeraldo verde dalle grosse dimensioni è possibile che si tratti di un Maestro Smeraldo, che Robotnik userà per cercare di sopraffare Sonic.

Inoltre si vede più avanti quello che sembra essere il Maestro Smeraldo in una sorta di tempio antico. Nella scena post-credit del trailer si vede Tails, storico amico di Sonic, doppiata dalla storica voce del personaggio, Colleen O'Shaughnessey. Inoltre compare anche il Tornado, lo storico biplano rosso di Tails.



Ad un certo punto Sonic salta attraverso quello che sembra essere un tunnel di lava ed è probabile che si tratti di un riferimento a Lava Reef Zone. Inoltre Robotnik pilota una macchina che sembra essere l'Egg Mobile nel primo gioco di Sonic. Per scoprire altri riferimenti al videogioco guardate il trailer di Sonic 2, presentato poche ore fa da Jim Carrey e Ben Schwartz.