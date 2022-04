Sonic 2: cosa rivela la scena post-credits del film?

Sonic 2 è arrivato al cinema, e molti fan di vecchia data sono già corsi a vederlo. Secondo la critica questo capitolo, così come il precedente, è un ottimo prodotto per tutte le età, e ci ricollega più che mai alla mitologia dei videogiochi. A farlo è soprattutto la scena post-credits. Ma in che modo? Ve lo spieghiamo noi.

Vi avvisiamo che quanto segue contiene spoiler, dunque se ancora non avete visto il film vi consigliamo di tornare indietro.

Per impostare la scena finale, bisogna prima di tutto ricordare che nella pellicola Dr.Robotnik ha utilizzato l'Energia del Caos per costruire un robot gigante, con cui ha minacciato i protagonisti. Le cose sono però finite bene per Sonic e i suoi amici, tra i quali nel film si è aggiunto anche Knuckles, ma sembra che i guai potrebbero essere appena iniziati.

Dopo i titoli di coda, infatti, rivediamo il relitto del robot gigante. Alcuni membri del G.U.N. si ritrovano a passare da quelle parti, e tra questi c'è anche il secondo di Robotnik, Stone, che si mimetizza tra gli agenti. Il suo superiore gli dice che stanno ancora cercando Robotnik, e aggiunge che il potere degli Smeraldi del Caos (Chaos Emerald) ha risvegliato una "struttura di ricerca segreta" chiamata Project Shadow.

Quando l'agente pronuncia queste parole, passiamo a un laboratorio scientifico in disuso dove c'è una creatura che assomiglia molto a Sonic, tranne per il fatto che è nero con strisce rosse. Alla fine, quando la telecamera si avvicina, riconosciamo Shadow the Hedgehog, un villain creato dal bisnonno di Eggman, Gerald Robotnik. Con l'addio di Jim Carrey alla recitazione e la dichiarazione dei produttori di Sonic 2, che hanno chiarito che non ci sarà un recast per Robotnik, che possa essere lui il nuovo cattivo?