Sonic 2, cosa ne pensa la critica americana del sequel? Ecco i primi commenti

Mentre la Paramount ci prepara all'arrivo del secondo film di Sonic con una nuova clip, gran parte della critica ha già dato un'occhiata al sequel, esprimendo dei pareri. Ecco cosa ne hanno pensato i giornalisti di Sonic 2.

Il primo a parlare è stato Carlos Aguilar di The Wrap, che ha trovato il film sorprendentemente soddisfacente, dicendo che Jim Carrey ha avuto visibilmente grande libertà nella sua interpretazione. Ha poi aggiunto che Sonic 2 non vuole essere di certo "un faro del cinema, ma se considerato come 'opzione innocua per la visione in famiglia durante le vacanze di primavera', offre più sorprese positive che negative."

Meno positivo il commento di Peter Debruge di Variety, che trova incredibile la capacità di Jeff Fowler nel combinare con successo i personaggi in computer grafica con i loro co-protagonisti umani, ma ha avuto qualche problema con la lunghezza del film. "Un'ora e mezza sarebbe stata la durata perfetta" ha ammesso Debruge, ma non finisce qui. "Ci aspettiamo quella specie di oscurità minacciosa alla Marvel ... ma diventa noioso quando praticamente ogni film per bambini mette a repentaglio la nostra esistenza. Sarebbe molto efficace concentrarsi solo sul tenere unita la famiglia Wachowski."

E Debruge non è l'unico a pensare che Sonic 2 sia troppo lungo. Con lui anche Leslie Felperin di The Guardian e John Nugent di Empire, che ha trovato la pellicola fin troppo "piatta e generica". Anche Sean Keane di CNET avrebbe tagliato una ventina di minuti, ma il critico ha comunque trovato il film un delizioso sequel "che cattura un senso di avventura infantile."

Justin Lowe di THR ha invece definito Sonic 2 come un prodotto che offre un "divertimento frenetico", dicendo che piacerà alle famiglie, e lodando l'interpretazione di un Jim Carrey molto espressivo. Proprio il celebre attore ha raccolto un gran numero di elogi da una critica che si è molto divisa tra chi ha trovato il film gradevole e chi, pur avendo apprezzato l'operazione, pensa che manchi qualcosa.

Noi, invece, potremo farci un'idea solo dal 7 Aprile, quando la pellicola arriverà al cinema. Intanto ecco il trailer di Sonic 2.