Sonic 2, uno dei contenuti speciali dell'home video sarà interamente dedicato a Tails!

Dopo aver conquistato il pubblico di tutto il mondo e trionfato al botteghino divenendo il film tratto dai videogiochi di maggior successo Sonic 2 si prepara ad approdare nelle case degli spettatori con l'edizione home video e un'esclusiva clip tutta dedicata a una delle star della pellicola: Tails!.

Sapevamo che il secondo film di Sonic ci avrebbe presentato non solo il burbero Knuckles doppiato da Idris Elba (e da Maurizio Merluzzo nell'edizione italiana) ma anche all'adorabile Tails, il migliore amico di Sonic nei videogiochi, ma forse non anticipavamo ancora il successo che avrebbe avuto il personaggio con gli spettatori.

"Tails prende come modello Sonic, lo idolatra tantissimo. Quindi avere l'opportunità di poterlo aiutare in un qualsiasi modo per lui è incredibile, pensa 'Wow, davvero? Io? State scherzando?'" spiega nella clip che trovate cliccando sul link fonte in calce alla notizia la doppiatrice originale Colleen O'Shaughnessey, storica voce di Tails anche negli altri media.

"C'è del materiale fantastico su cui lavorare, e così tante emozioni, perché [Tails e Sonic] hanno un legame davvero profondo, e fin dal loro primo incontro puoi essere sicuro che diventeranno migliori amici" aggiunge poi il regista Jeff Fowler "E sentire la performance di Colleen nei panni di Tails... È stato davvero un abbinamento perfetto. Dopotutto lei conosce a menadito il personaggio, così dal primo giorno in cui è arrivata abbiamo avuto solo ottimo materiale su cui lavorare".

Sonic 2 arriverà domani 24 maggio in edizione digitale e su Paramount+ nei paesi in cui ne è stata annunciata l'uscita.