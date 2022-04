Sonic 2 primo al botteghino! Ma il resto è flop: Ambulance basso, Morbius drammatico

Il botteghino del weekend statunitense, specchio dello stato generale dei cinema, si chiude con un divario enorme. Sonic 2 è primo al box office e mette a segno una serie di record per i film tratti da videogame. Per qusnto riguarda gli altri invece, la situazione è drammatica, da Ambulance di Michael Bay a Morbius con Jared Leto.

Solo ieri avevamo preso parte a un’intervista semplicemente esilarante di Sonic 2, avendo l’occasione di porre le nostre domande direttamente ai personaggi iconici dell’adattamento dal run-platform SEGA. Avete capito bene: abbiamo incontrato Sonic, Tails e Knuckles in carne e ossa, quasi. Oggi invece, alla chiusura del suo primo weekend di debutto, questo secondo capitolo ha sbaragliato qualunque altro competitor, che versano invece in una situazione piuttosti calante o addirittura drammatica.

Paramount ha guadagnato un'eccellente apertura di 71 milioni di dollari su 4.232 sale, superando il lancio di 58 milioni del primo Sonic e stabilendo un record di apertura per gli adattamenti di videogiochi. A riempire le poltrone soprattutto le famiglie, con genitori e bambini che costituivano il 58% del pubblico, mentre il 67% è di età inferiore ai 25 anni. Si tratta di uno dei primi dieci weekend di apertura più alti per qualsiasi film dalla riapertura dei cinema. Dovrebbe anche superare molto presto i 160 milioni di A Quiet Place 2 a livello nazionale, per diventare il film di maggior incasso della Paramount dell'era Covid. Il film ottiene una A su CinemaScore e un punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes del 97%.

Al secondo posto, ma con un distacco piuttosto evidente, Ambulance di Michael Bay, che segna un’apertura di soli 8,7 milioni, al di sotto delle proiezioni pre-rilascio che puntavano ai 10 milioni. È l'apertura nazionale più bassa di sempre per un film diretto da Michael Bay, al di sotto dei 12,4 milioni di dollari guadagnati da The Island nel 2005. Ciononostante il film ottiene un A- su CinemaScore e un punteggio del pubblico di Rotten Tomatoes dell'87%. Con un budget di produzione di 40 milioni di dollari, l’incasso necessario al pareggio è molto inferiore ad altre sue produzioni, ma molto probabilmente avrò bisogno del supporto all'estero per raggiungerlo.

Segue Morbius che, generalmente criticato da professionisti e spettatori, vede un drammatico calo del 74% dal suo weekend di apertura di 39 milioni, guadagnandone solo 10,2 nel suo secondo fine settimana per un totale di 57 milioni dopo 10 giorni nelle sale. Di utile restano tutti gli easter egg di Morbius che sembrano anticipare nuovi crossover con l’Arrampicamuri, anche se vista la performance del film, l’auspico di Jared Leto per un crossover fra Morbius e No Way Home sembra molto lontano. Nel frattempo, tutte le novità su The Batman gli hanno permesso di rimanere tra i primi 5 per un altro fine settimana con un totale di 359 milioni in casa dopo sei settimane.