Sonic 2 arriva su Sky: quando vedere il nuovo film con Jim Carrey (anche in streaming)

Dopo lo straordinario successo ottenuto al botteghino di tutto il mondo, il riccio più veloce della storia dei videogame arriva in prima tv su Sky con Sonic 2, secondo capitolo della saga cinematografica tratta dal famoso franchise SEGA.

Il film, diretto da Jeff Fowler, andrà in onda lunedì 24 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, e sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Per chi fosse interessato, inoltre, ricordiamo che Sonic 2 è già disponibile in home video.

Secondo capitolo cinematografico della saga basata sul videogioco dal successo planetario targato SEGA, Sonic 2 include nel cast i membri del primo episodio, James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, e Jim Carrey, ancora nei panni del malvagio Eggman. Con loro anche tante new entry, come Shemar Moore, Idris Elba die panni di Knuckles e Colleen O’Shaughnessey per Tails. Nella versione originale Ben Schwartz è di nuovo la voce di Sonic, con la sceneggiatura firmata da Pat Casey, Josh Miller e John Whittington.

Nella storia, dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe: la nuova sfida non si fa attendere, quando il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Sonic 2.