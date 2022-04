Sonic 2, ecco le 10 curiosità che sicuramente non sapevate!

Sono passate poco più di due settimane solamente dall'uscita nelle sale di Sonic 2, ma il film con protagonista, fra gli altri, Jim Carrey, è diventato un successo globale senza precedenti. E per cui vale la pena ripercorrere dieci curiosità che ci aiutino a svelare come sia diventato il più grande film di sempre tratto da un videogioco.

Solo qualche tempo fa, a pochi giorni dall’uscita del secondo capitolo tratto dal notissimo run-platform di SEGA, avevamo letteralmente intervistato Sonic Tails e Knuckles. Proprio loro, in carne e ossa, più o meno. Ma col passare dei giorni, da che avevamo ottime speranze sul film, questo secondo capitolo è riuscito a stupirci in un modo che non ritenevamo possibile, soprattutto per quanto riguarda i successi dirompenti al botteghino di Sonic 2, che l’hanno reso il film tratto da un videogioco più redditizio di sempre. Ecco 10 curiosità per capire il segreto di questo successo.

1. Jim Carrey ha dichiarato di essersi divertito moltissimo a interpretare questa seconda versione di Robotnik e di aver lavorato tantissimo sulla voce, che ricorda quasi un tipico sintetizzatore dal suono metallico.

2. Ben Schwartz, doppiatore di Sonic e noto interprete di Parks and Recreation, ha inserito un easter egg al suo personaggio nella serie. Ne voleva anche un secondo, ma per il regista sarebbero stati troppi. Comunque ne vogliono inserire un altro nel terzo capitolo su Sonic.

3. È la terza volta in tutta la sua carriera che Carrey riprende un suo ruolo in un sequel. È successo solo con Ace Ventura – Missione Africa e Scemo & + scemo 2.

4. A doppiare Knuckles c’è l’Idris Elba che attende l’uscita del film tratto dalla serie Luther. L’attore non è nuovo ai personaggi animati, da Zootropolis al live-action de Il libro della giungla. Ma si trattava di tutti prodotti Disney, mentre questo è il primo a uscire dal seminato.

5. Due riferimenti a Batman, forse addirittura al nuovo franchise aperto con The Batman. Sonic lo cita direttamente nel film e un tweet promozionale si rifaceva a una citazione dell’Enigmista di Jim Carrey in Batman Forever.

6. Idris Elba si è detto un grande appassionato di videogiochi, avendo iniziato a giocare con lo storico Commodore 64. Passando poi a SEGA, fece ovviamente la conoscenza dei run-platforms che ora interpreta.

7. Sul doppiaggio di Knuckles, Elba voleva renderlo con una voce stridula, ma il regista non era d’accordo. Il risultato finale, sostiene Elba, è diventato praticamente uguale alla voce di Heimdall, il cui ritorno in Thor Love and Thunder sembrava essere stato spoilerato.

8. Acquisito il potere dello smeraldo, Jim Carrey si fa ovviamente molto più verde nei dettagli. Gli è successo già in altri tre film. Ovviamente in The Mask, poi ancora l’Enigmista di Batman Forever, infine il Grinch.

9. Colleen O'Shaughnessey, doppiatrice di Tails, era molto emozionata al primo incontro con Jim Carrey. Pensava che lui non sapesse chi fosse, ma a un suo cenno di assenso si è quasi messa a piangere per l’orgoglio.

10. Ben Schwartz lasciò un pupazzo di Sonic in aeroporto con un'unica regola per i fan. Chiunque poteva prenderlo, portarlo in un altro Paese, scrivere sotto le scarpe dov’era stato e lasciarlo in quell’aeroporto perché qualcun altro potesse prenderlo.