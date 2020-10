Songbird, un primo sguardo al film con KJ Apa e Sofia Carson prodotto da Michael Bay

La fantasia ricalca la realtà nel film con KJ Apa e Sofia Carson, Songbird. Diretta da Adam Mason (Hangman, Blood River) e prodotta da Michael Bay, la pellicola adesso si presenta con delle prime immagini a esclusiva di Entertainment Weekly!.

Come potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia, infatti, possiamo finalmente dare un'occhiata ai primi scatti di KJ Apa e Sofia Carson in Songbird, che ci vengono mostrati assieme an poster piuttosto indicativo.

Ma dato che, a differenza di questo, il titolo potrebbe trarre in inganno, eccovi la sinossi del film: "Songbird è ambientato nel 2024, e il lockdown è stato reinstaurato dopo che il virus ha continuato a mutare e rinforzarsi. In un debole tentativo di contenere i suoi effetti, la città è stata divisa in due zone (i contagiati e i non). Il film si concentra sul personaggio di Nico (KJ Apa di Riverdale), un ragazzo delle consegne con una rara immunità. Come la maggior parte della popolazione, la sua ragazza (Sofia Carson di Feel The Beat) è bloccata a casa in quarantena, e i due non hanno possibilità di vedersi. Per poter stare con la sua amata, il nostro eroe dovrà affrontare la legge marziale, dei vigilanti assassini, e una famiglia potente e dalle importanti connessioni, con una matriarca (Demi Moore) che non si fermerà dinnanzi a nulla per proteggere la sua famiglia e mantenere il suo stile di vita".

E pensare che tutto ebbe inizio (quasi) così per dire il giorno dopo i primi lockdown localizzati.

Mason ricevette infatti una chiamata dal collega Simon Boyes, come racconta ai microfoni del sito: "Era sorprendentemente presto, e lui era sorprendentemente entusiasta. 'Perché sei così eccitato, qui sta finendo il mondo' gli chiesi io, ma lui mi rispose 'Perché non facciamo un film? Riuniamo i nostri amici e facciamo qualcosa con i telefoni'" e in men che non si dica, si sono ritrovati a buttar giù un outline di 12 pagine di quello che sarebbe stato Songbird, ma inviato inizialmente al produttore Adam Goodman come allegato a una mail intitolata "Idea folle!".

"Adam [Goodman] mi diceva cose del tipo 'Non puoi metterci il coprifuoco, fa troppo distopia, non ci crederebbe nessuno'. E letteralmente il giorno dopo ci siamo ritrovati con gli elicotteri che intimavano dagli altoparlanti 'Tutti nelle vostre case, è attivo il coprifuoco'" rivela Mason, che aggiunge, descrivendo in breve il film che, tra gli altri interpreti, può vantare anche la presenza di Demi Moore, Bradley Whitford, Peter Stormare, Paul Walter Hauser, Craig Robinson e Alexandra Daddario "È un mondo distopico e spaventoso, ma è un film romantico su due persone che vogliono stare insieme, pur non potendo. È Romeo e Giulietta, ma sono separati dalla porta di casa e dal virus".