Songbird, ecco un motion poster dedicato al thriller pandemico prodotto da Michael Bay

È grazie a un'esclusiva di Comingsoon.net che possiamo condividere con un nuovo fantastico motion poster ufficiale dedicato all'attesa Songbird, thriller pandemico diretto da Adam Mason di Into the Dark e prodotto da Michael Bay.

Protagonista del film un ricco cast di giovani e vecchie star di Hollywood che va K.J. Apa (Riverdale) a Jenna Ortega, passando per Demi Moore e Bradley Whitford e fino ad arrivare ad Alexandra Daddario, Craig Robinson e Paul Walter Hauser (Richard Jewell).



La sinossi ufficiale di Songbird recita:



"Songbird è ambientato nel 2022, e il lockdown è stato reinstaurato dopo che il virus ha continuato a mutare e rinforzarsi. In un debole tentativo di contenere i suoi effetti, la città è stata divisa in due zone (i contagiati e i non). Il film si concentra sul personaggio interpretato da Apa, un ragazzo delle consegne con una rara immunità. Come la maggior parte della popolazione, la sua ragazza (Carson) è bloccata a casa in quarantena, e i due non hanno possibilità di vedersi. Per poter stare con la sua amata, il nostro eroe dovrà affrontare la legge marziale, dei vigilanti assassini, e una famiglia potente e dalle importanti connessioni, con una matriarca (Moore) che non si fermerà dinnanzi a nulla per proteggere la sua famiglia e mantenere il suo stile di vita" recita la sinossi del film, aggiungend che "Songbird è una storia sulla resilienza dello spirito umano e l'idea che valga la pena lottare per la speranza".



L'uscita di questo intrigante Songbird attualmente prevista per un generico 2022. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.