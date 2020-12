Songbird, com'è il thriller pandemico prodotto da Michael Bay? I commenti della critica

Uscirà domani negli Stati Uniti d'America l'interessante Songbird, thriller a sfondo pandemico diretto da Adam Mason e prodotto da Michael Bay, e la stampa americana ha avuto modo di vedere il titolo in anteprime, commentando via social prima e nelle recensioni poi il risultato finale di questo intrigante progetto.

Come sono queste recensioni? Mediamente non buone, anche se si salve qualcosa dal punto di vista tecnico e del messaggio finale che il film vuole trasmettere. Meno dal punto di vista del cast e della trama in sé, ma anche in senso narrativo.



Cineblend dice: "Un film non dal disordine insanabile ma profondamente imperfetto a livello strutturale. La consegna del messaggio arriva schietta ed evita di essere grossolana, ma non riesce comunque ad essere interessante".



The Wrap sostiene: "Non è intrinsicamente fuorviante sfruttare una tragedia attuale come punto di partenza di un film di genere, ma qualsiasi regista decida di farlo dovrebbe prima di tutto creare qualcosa di provocatorio o interessante o competente per giustificare tale scelta. Songbird non offre nemmeno la giusta prospettiva per un gusto incredibilmente cattivo o per un politicamente discutibile. Meno "troppo presto" e più "e allora?".



The Hollywood Reporter: "Nonostante il dramma ad alto rischio, non c'è mai un momento realmente avvincente nel film, e alcune delle caratterizzazioni dei personaggi, in particolare del malvagio capo del dipartimento di igiene interpretato da Stormare, sono così assurdamente fuori nota che è difficile non pensare al film come a una parodia".



La sinossi ufficiale di Songbird recita:



"Songbird è ambientato nel 2022, e il lockdown è stato reinstaurato dopo che il virus ha continuato a mutare e rinforzarsi. In un debole tentativo di contenere i suoi effetti, la città è stata divisa in due zone (i contagiati e i non). Il film si concentra sul personaggio interpretato da Apa, un ragazzo delle consegne con una rara immunità. Come la maggior parte della popolazione, la sua ragazza (Carson) è bloccata a casa in quarantena, e i due non hanno possibilità di vedersi. Per poter stare con la sua amata, il nostro eroe dovrà affrontare la legge marziale, dei vigilanti assassini, e una famiglia potente e dalle importanti connessioni, con una matriarca (Moore) che non si fermerà dinnanzi a nulla per proteggere la sua famiglia e mantenere il suo stile di vita" recita la sinossi del film, aggiungend che "Songbird è una storia sulla resilienza dello spirito umano e l'idea che valga la pena lottare per la speranza".