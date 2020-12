Songbird, Alexandra Daddario sul film prodotto da Michael Bay: 'È stato surreale'

Il 2020 è stato un anno complicato, per usare un eufemismo, e non è ancora finito. Ma c'è anche chi ha provato a cercarvi un lato positivo e cogliere le opportunità ben nascoste dietro le più evidenti difficoltà, come Michael Bay e Adam Mason, che hanno sviluppato il film Songbird, che tra i membri del cast vede anche Alexandra Daddario.

Intervistata in merito alla sua esperienza sul set del film con protagonisti KJ Apa e Sofia Carson, la Daddario ha sottolineato l'unicità di un tale progetto, riflettendo su quella che di lì a poco a poco sarebbe diventata una sorta di "nuova normalità".

"È stata un'esperienza davvero interessante" ha affermato l'attrice di Percy Jackson e Baywatch "È stato il primo progetto lavorativo a cui ho potuto partecipare dopo aver passato tutto quel tempo a casa, e già solo per questo mi sono sentita estremamente fortunata, ma il film è sicuramente qualcosa che non sarebbe capitato se non fosse stato per il periodo che stiamo vivendo. È stata un'esperienza interessante poter lavorare in queste condizioni, perché non puoi stare a stretto contatto con i tuoi colleghi".

"[Ma più che altro] davvero surreale. Credo che tutti possiamo definire questi mesi surreali, e poi recarsi in un simile ambiente di lavoro, così differente... Ora sei in lì, in fila, con una schiera di persone che devono farsi il test. È decisamente surreale" ha aggiunto.

Songbird, di cui abbiamo già visto delle prime immagini e un intenso trailer, è diretto da Adam Mason e prodotto da Michael Bay, e può vantare la presenza di attori come Demi Moore, Paul Walter Hauser, Craig Robinson, Peter Stormare e Bradley Withford.