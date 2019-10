Il grande Song Kang-ho parla di Parasite e della sua lunga e acclamata carriera

Nel corso di una recente intervista promozionale per Parasite, nuovo film di Bong Joon-ho vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2019, l'attore coreano Song Kang-ho ha avuto modo di parlare della sua lunga e celebrata carriera.

Il film rappresenta la quarta collaborazione tra attore e regista dopo l'acclamato Memories of Murder, The Host e Snowpiercer.

"Sono sempre stato attratto da personaggi con volti comuni - il tipo di uomini che lottano con la vita in un modo che sembra normale solo dall'esterno".

L'attore, che ha lavorato anche con altri grandi registi coreani come Park Chan-wook e Kim Jee-woon, è fin troppo umile per riconoscere il ruolo strumentale che ha avuto nella spettacolare rinascita del cinema sudcoreano nel XXI secolo, ma ammette di aver avuto una "discreta carriera".

"Ero terrorizzato da Mr. La vendetta perché non avevo mai fatto niente del genere", ha dichiarato. “Non c'era mai stato niente di simile nella storia del cinema coreano. Ma è stata quella paura che mi ha fatto decidere di apparire nel film". Song non poteva saperlo all'epoca, ma da quel film si sarebbe calato sempre di più nella parte del genitore improbabile, archetipo che ha avrebbe ripreso in The Host, A Taxi Driver e il recente Parasite. "Non ho sempre voglia di fare il papà! Alla mia età, riconosco di rappresentare il tipico padre coreano che fa parte della forza lavoro principale, quindi c'è un sentimento molto caloroso incorporato in quei personaggi nei confronti dei loro figli, ma mi diverto anche a fare altro."

La prima collaborazione di Song con Chan-wook fu Join Security Area, che divenne all'epoca il film con il maggior incasso nella storia coreana: "Ebbe un riscontro di pubblico enorme, ma segnò anche un'importante trasformazione nell'ideologia coreana. Molti sudcoreani considerano i nordcoreani come uno stereotipo, ma quel film ci ha permesso di vederli per la prima volta come delle persone vere. Erano uguali a noi. Questo è il genio di Park Chan-wook: è stato in grado di mostrarci una soluzione. Quindi non fu un peso che il film fosse un grande successo al botteghino. Al contrario, mi ha lasciato il desiderio di fare più film con il regista Park. Non tutti hanno avuto successo finanziario, ma è stato un grande onore lavorare con lui".

Song ha anche commentato il recente arresto del vero assassino di Memories of Murder, primo lavoro con Joon-ho spesso considerato, insieme a Zodiac di David Fincher, il miglior thriller investigativo del XXI secolo. "Sono contento che il colpevole sia stato finalmente catturato, e in un certo senso sono molto orgoglioso."

