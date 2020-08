Song Kang-ho, il nuovo ruolo del protagonista di Parasite lo unisce a Hirokazu Koreeda!

Dopo quasi tre decenni di film in Giappone, culminati con la Palma d'Oro a Cannes con Un Affare di Famiglia, il regista Hirokazu Koreeda ha ampliato i suoi orizzonti con il recente Le Verità e adesso continuerà su questo trend col suo nuovo progetto, intitolato Broker.

Co-produzione giapponese e coreana, il film si è assicurato un cast stellare che include Song Kang-ho (Parasite, Memorie di un Assassinio), Bae Doona (Cloud Atlas, The Host) e Kang Dong-won (Train to Busan Presents: Peninsula). La storia sarà incentrata sul baby box, ovvero un sistema che permette ai genitori che non sono in grado di provvedere ai loro bambini di rinunciarvi in modo anonimo.

Con questi pochi dettagli sulla trama sembra chiaro che l'autore stia tornando nel regno delle questioni sociali e sul cinema dei bambini, a lui tanto caro con progetti come Nessuno lo sa, Father & Son e il già citato Un Affare di Famiglia: stando a quanto dichiarato da Koreeda, i piani per la realizzazione di Broker sono iniziati circa cinque anni fa.

"Ho incontrato Song Kang Ho per la prima volta al Busan International Film Festival e Kang Dong Won quando era a Tokyo per lavoro" ha dichiarato il regista. "Ho continuato a rimanere in contatto con i due attori tra Tokyo, Seoul, Busan e Cannes. All'inizio ci siamo semplicemente scambiati i saluti, ma più parlavamo più saliva la voglia di lavorare insieme. Spero di creare un film emozionante e commovente. Cosa potrò esprimere e condividere quando supereremo le barriere linguistiche e culturali? Cosa significa essere un regista? Spero di esplorare queste domande attraverso questo progetto."

