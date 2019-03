Sonequa Martin-Green si unisce al cast di Space Jam 2

Da The Walking Dead ai Looney Tunes il passo è, decisamente, breve. Come conferma l'autorevole Variety, l'attrice Sonequa Martin-Green è attualmente in trattative per entrare nel cast di Space Jam 2, le cui riprese inizieranno in estate.

Come affermato dal sito, l'attrice dovrebbe interpretare il ruolo della moglie della stella della pallacanestro LeBron James. James, infatti, sarà il protagonista "umano" di questo sequel, "sostituendo" Michael Jordan, che fu l'attore principale della prima pellicola. La Martin-Green, oltre a The Walking Dead, ha partecipato a serial quali Once Upon a Time, NYC 22, The Good Wife e Army Wives, mentre al momento è nel cast del serial Star Trek: Discovery.

Terence Nance sarà il regista della pellicola, sostituendo Justin Lin, che era uno dei primi registi coinvolti nel progetto durante le prime fasi dello sviluppo. L'acclamato filmaker Ryan Coogler (Black Panther) è a bordo come produttore.

Nel film originale, Michael Jordan si univa ai Looney Tunes in una partita di basket per contrastare dei malvagi alieni. La pellicola finì per incassare 230 milioni di dollari nel mondo e divenne una sorta di cult movie nel corso del tempo. In questo sequel, il team dei Looney Tunes dovrà chiedere l'aiuto, invece, a LeBron James.

Come confermato da tempo, Space Jam 2 uscirà nei cinema il 16 luglio 2021.