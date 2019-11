Un sondaggio rivela film e attori più attesi dal pubblico per gli ultimi mesi del 2019

È il periodo più bello dell'anno: quello del Natale, dei dolci, dei doni e... Delle ultime serate passate davanti al grande schermo. E per l'occasione, Fandango ha indetto un sondaggio per scoprire i film e gli attori più attesi dal pubblico, almeno fino al 31 dicembre. Scopriamoli insieme.

Oltre 1.000 spettatori (che rientrano nella fascia d'età dei millennial, ci tiene a specificare Collider) hanno preso parte al sondaggio tenutosi lo scorso mese, scegliendo tra i titoli e i nomi a disposizione, ovvero quelli delle pellicole in uscita tra il 22 novembre e il 31 dicembre 2019.



Questo è quanto ne è venuto fuori.



Da quello che possiamo vedere dalla lista completa che vi forniamo poco più sotto, Star Wars la fa da padrona, come prevedibile, aggiudicandosi i primi posti quasi in tutte le categorie con L'Ascesa di Skywalker. A seguire, abbiamo il sequel di Frozen - di cui potete già leggere cosa ne abbiamo pensato nella nostra recensione di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle - tra i film più attesi, mentre Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson si posiziona bene sia tra le pellicole più quotate, che per quanto riguarda l'anticipazione nei confronti del cast.

Tom Hanks e il suo A Beautiful Day in the Neighborhood sembrano tenere testa agli altri contendenti, e anche Jumanji: The Next Level, Piccole Donne e Bombshell sembrerebbero sapere il fatto loro.



Ma vediamo la classifica.



Film più atteso:



1. Star Wars: The Rise of Skywalker

2. Frozen 2

3. Jumanji: The Next Level

4. Knives Out

5. A Beautiful Day in the Neighborhood



Attrice più attesa:



1. Daisy Ridley (Star Wars: The Rise of Skywalker)

2. Carrie Fisher (Star Wars: The Rise of Skywalker)

3. Margot Robbie (Bombshell)

4. Karen Gillan (Jumanji: The Next Level)

5. Charlize Theron (Bombshell)



Attore più atteso:



1. Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

2. Dwayne Johnson (Jumanji: The Next Level)

3. Adam Driver (Star Wars: The Rise of Skywalker)

4. Chris Evans (Knives Out)

5. Daniel Craig (Knives Out)



Nuova promessa più attesa:



1. Naomie Ackie (Star Wars: The Rise of Skywalker)

2. Ana de Armas (Knives Out)

3. Jodie-Turner Smith (Queen & Slim)

4. Susan Kelechi-Watson (A Beautiful Day in the Neighborhood)

5. Francesca Hayward (CATS)



Coppia/Duo più attesa/o:



1. Dwayne Johnson & Kevin Hart (Jumanji: The Next Level)

2. Tom Hanks & Matthew Rhys (A Beautiful Day in the Neighborhood)

3. Saoirse Ronan & Timothée Chalamet (Little Women)

4. Michael B. Jordan & Jamie Foxx (Just Mercy)

5. Daniel Kaluuya & Jodie Turner-Smith (Queen & Slim)



Ensemble più atteso:



1. Star Wars: The Rise of Skywalker

2. Jumanji: The Next Level

3. Knives Out

4. Little Women

5. Bombshell



E voi, cosa ne pensate? Quali sono i film e gli attori che più attendete di vedere sullo schermo?