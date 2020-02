Sono terminate ufficialmente le riprese de Gli Eterni, a quando il primo trailer?

Dopo l'anticipazione di Richard Madden, è arrivata la conferma che i Marvel Studios hanno concluso le riprese de Gli Eterni, atteso film del MCU che sarà ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Secondo quanto riportato da Comicbook.com, infatti, tutti i membri del cast e della troupe hanno terminato i propri impegni e ora il film è passato ufficialmente in fase di post-produzione. Visto che la pellicola non arriverà nelle sale prima di novembre, è comunque possibile che in primavera vengano realizzate delle riprese aggiuntive, come capito spesso per queste grandi produzioni.

Per quanto riguarda il primo trailer - al Comic Con Brasiliano è stato mostrato un footage mai emerso in rete - ci sarà probabilmente da attendere ancora due mesi: guardando alle precedenti uscite di novembre del MCU, infatti, possiamo notare che i teaser di Thor: Dark World, Doctor Strange e Thor: Ragnarok sono stati tutti pubblicati nel mese di aprile.

Il film, lo ricordiamo, vedrà nel cast Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHuh, Don Lee, Barry Keoghan, e Angelina Jolie. L'uscita nelle sale americane è fissata al prossimo 4 novembre.

Per altre notizie sull'Universo Marvel, durante il Super Bowl sono andati in onda un nuovo spot di Black Widow e sopratutto un primo sguardo alle serie Marvel/Disney+.