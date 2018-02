Son of Shaft: Samuel L. Jackson, Jesse T. Usher e Richard Roundtree nella foto ufficiale

Dopo tanto chiacchierare e posticipare, è quest'oggi che possiamo mostrarvi la prima, stilosissima immagina ufficiale di Son of Shaft , reboot del poliziesco cult anni '70 diretto da) e con protagonista

A condividere l'immagine via Instagram ci ha pensato dal famoso stilista Aleks Musika, condividendola tramite il famoso social. Nella foto vediamo così lo Shaft originale, quello interpretato da Richard Roundtree, il nipote di questo interpretato da Jackson, sempre chiamato John, e per finire la new entry, Jesse T. Usher nei panni del figlio dello Shaft nipote, John Shaft Jr.



Le riprese sono iniziate questo mese e si tratta in realtà del secondo reboot della serie, dato che già negli anni 2000 si era tentato il rilancio con un film interpretato appunto da Samuel L. Jackson. In generale, comunque, Son of Shaft sarà il quinto film del franchise, che ha mantenuto comunque dei punti di contatto con l'opera originale degli anni '70. La stessa foto mostra l'intento di sviluppare un progetto pluri-generazionale aperto ai fan della prima ora, agli amanti del primo reboot e ai neofiti, grazie all'entrata nel cast di Usher.



Con Musika coinvolta e data questa prima immagine con pantaloni eleganti, trench color ruggine e dolcevita grigi, è chiaro come lo stile giocherà un ruolo importante nel in Son of Shaft, la cui uscita è prevista nelle sale americane a giugno 2019.