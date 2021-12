Sometimes I Think About Dying, l'attrice di Star Wars Daisy Ridley protagonista del film

Daisy Ridley ha scelto il suo prossimo progetto, l’attrice di Star Wars infatti sarà la protagonista e produrrà il film indipendente Sometimes I Think About Dying, basato su un mix tra un cortometraggio e un’opera teatrale.

Le riprese del film sono appena terminate in Oregon, come detto la pellicola è basata su una combinazione di un cortometraggio e l'opera teatrale Killers scritta da Kevin Armento. Il cortometraggio racconta la storia di Fran (Katy Wright-Mead) che trascorre le sue giornate pensando alla morte, fino al punto di affascinarla e diventare un'ossessione. Fran incontra un uomo sul posto di lavoro (Jim Sarbh) e fra i due nasce qualcosa, ma la sua ossessione verso la morte le impedisce di vivere. Il cortometraggio è uscito al Sundance Film Festival nel 2019, scritto e diretto da Stefanie Abel Horowitz e co-scritto da Armento e Wright-Mead.



Killers, uscito nel 2013, è incentrato su Bobby e Amanda, una coppia di migliori amici con il desiderio di uccidere, giustapposti a una donna che contempla il suicidio mentre si innamora di un collega, proprio come il cortometraggio. È probabile che la trama di Sometimes I Think About Dying si concentrerà principalmente su una storia d'amore sul posto di lavoro e sul fascino della protagonista per la morte.



Sometimes I Think About Dying è diretto da Rachel Lambert in collaborazione con Armento, Horowitz e Wright-Mead. Il film è interpretato anche da Dave Merheje, Meg Stalter, Bree Elrod e Parvesh Cheena. Parlando del suo ruolo di Rey nel popolare franchise Ridley ha recentemente ammesso che la fine delle riprese di Star Wars sono state un lutto per lei e andare avanti e ritagliarsi il suo spazio a Hollywood non è stato facile. Non è chiaro se Rey tornerà in Star Wars dato che l'universo è in grande espansione adesso, tra cinema e serie tv, ma nel frattempo l'attrice si sta dedicando ai suoi progetti di passione.