Somebody I used to know: Prime Video porta in Italia il nuovo film diretto da Dave Franco

Dave Franco, fratello più giovane del più famoso James Franco, torna alla regia con il suo secondo lungometraggio, Somebody I used to know, commedia romantica in arrivo in Italia in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video.

Franco, che aveva stupito nel suo esordio alla regia con l'horror da record The Rental, anche questo disponibile su Prime Video, nella sua nuova opera racconterà la storia di Ally, produttrice TV maniaca del lavoro che affronta una grande battuta d'arresto professionale che la porta a trovare conforto nella sua cittadina d'origine. Passa una serata frenetica a ricordare il suo primo amore, Sean (Jay Ellis), e inizia a mettere in discussione tutto rispetto alla persona che è diventata. La situazione si fa ancora più confusa quando scopre che Sean si sta per sposare con Cassidy (Kiersey Clemons), la cui sicurezza e creatività ricordano a Ally la persona che era lei stessa un tempo.

Diretto da Dave Franco e scritto da Franco e dalla moglie Alison Brie, Somebody I used to know è una storia d'amore non convenzionale su tre persone che inaspettatamente si aiutano l'un l'altra a riscoprire chi sono veramente, da dove arrivano e dove stanno andando. Ad interpretare la protagonista la stessa Alison Brie, già nel cast del precedente The Rental, col film che uscirà sulla piattaforma dal 10 febbraio.

Qui sotto potete trovare il poster ufficiale di Somebody I used to know fornito da Prime Video.