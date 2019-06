Ed Solomon su Twitter aumenta l'attesa per il terzo capitolo di Bill & Ted

Nell'aria si avverte sempre una piacevole fibrillazione quando si parla del ritorno di un film cult, magari non un capolavoro, ma uno di quelli che vanta un bel po' di fan in giro per il mondo che non vedono l'ora di incontrare nuovamente i loro vecchi amici. Così è, quindi, per il terzo capitolo di Bill & Ted.

Dopo un po' di incertezza iniziale (Keanu Reeves, un anno fa, si disse dubbioso sul fatto che il film sarebbe effettivamente stato girato), la data di uscita di Bill & Ted 3 è stata infine rivelata lo scorso marzo, insieme all'annuncio che le riprese sarebbero cominciate durante quest'estate.

Da marzo ad oggi si sono susseguite un bel po' di notizie, con l'annuncio del ritorno di William Sadler nel ruolo della Morte e la presenza di Kid Cudi nel cast. A soffiare sul fuoco arriva oggi lo stesso Ed Solomon, sceneggiatore di tutti i capitoli della saga, che posta su Twitter una foto della bacheca del suo ufficio sulla quale sono affissi i volti dei due protagonisti e delle loro rispettive figlie, interpretate da Brigette Lundy-Paine (Thea Preston) e Samara Weaving (Billie Logan). "Sulla bacheca del mio ufficio" specifica la didascalia di Solomon, che ci tiene a far sapere che il film è sempre al primo posto nei suoi pensieri.

Bill & Ted 3, d'altronde, non poteva esser annunciato in un momento migliore: l'impressione è che qualunque cosa tocchi Keanu Reeves in questo periodo diventi oro. Perché non approfittarne?