Solo: Michael K. Williams è stato "tagliato", ma la sua performance era grandiosa!

Sebbenesia stato sfortunatamente sostituito in Solo: A Star Wars Story, rimane comunque orgoglioso del lavoro svolto durante il suo periodo sul set. E dice di aver fatto un lavoro straordinario.

All'epoca in cui Phil Lord e Chris Miller erano a capo dello spinoff infatti, l'attore era stato scelto per interpretare il ruolo del boss del crimine Dryden Vos - che Williams ha descritto come un ibrido umano / alieno. Tuttavia, Williams non è stato richiamato quando Ron Howard ha preso in mano il progetto. Il motivo è un "conflitto di programmazione"; l'attore stava infatti lavorando a The Red Sea Diving Resort. Di conseguenza, Paul Bettany ha preso il suo posto per il ruolo di Vos, e il personaggio è stato riscritto come "umano".

Considerando che Williams aveva girato tutte le sue scene prima del cambiamento in cabina di regia, questo "sviluppo" deve essere stato piuttosto frustrante per lui. Far parte di un film di Guerre Stellari è un'opportunità che molti attori sognano ed è un peccato pensare che il contributo di Williams al franchise sia solo un pezzo di girato degli archivi di Lucasfilm, non credete? Comunque lui, parlando con EW Morning Live, ha spiegato quanto segue della sua esperienza sul set di Solo:

"Ciò che mi rattrista di più è che ero molto orgoglioso del lavoro che ho svolto. Quello che credo di aver creato con Emilia Clarke e Woody Harrelson e Alden [Ehrenreich, che interpreta Solo] ... Penso davvero che fosse un bel lavoro. Eravamo sulla nave spaziale, e abbiamo avuto tutte queste scene incredibili insieme, e ho pensato che fosse una grande opportunità, qualcosa di eccezionale. Mi spiace che il mondo non riesca a vederlo."

Ch ne pensate?

Solo: A Star Wars Story esce al cinema in Italia il 23 maggio.