Solo: chiariti i riferimenti al 'Il ritorno dello Jedi'

Il co-sceneggiatore di Solo: A Star Wars Story, Jonathan Kasdan, ha spiegato i collegamenti del film di Ron Howard a Il ritorno dello Jedi. Fra easter egg e citazioni, Star Wars ha spesso fatto riferimento ai suoi film precedenti man mano che la saga proseguiva, a volte in maniera sottile. E non potevano certo mancare nel film sul giovane Han.

Se non avete ancora avuto modo di vedere il film di Ron Howard NON proseguite nella lettura della news.

Due particolari del film si sono chiaramente ispirati a Il ritorno dello Jedi. All'inizio del film, Han usa una roccia come detonatore termico mentre scappa dalla tana di Lady Proxima, e successivamente, quando arriva a Kessel, Beckett indossa quello che sarà il travestimento di Lando nel palazzo di Jabba.



Jonathan Kasdan sull'argomento ha dichiarato su Twitter che Han apparentemente disse a Leia di quel trucco, che la principessa sapeva dal momento in cui si era messa con Solo. Per quanto riguarda il Tantel Armor, Kasdan ha semplicemente immaginato che Beckett mettesse l'abito in un armadio del Falcon e anni dopo Lando lo scoprisse mentre s'infiltra nel palazzo di Jabba.

Questi due riferimenti hanno attirato una serie di critiche da parte dei fan, ma è chiaro che l'azzardo di Kasdan abbia comunque prodotto i suoi frutti.



Episodio IX seguirà proprio quest'esempio, con una serie di riferimenti alla saga degli Skywalker, destinata a concludersi. Il futuro è comunque dietro l'angolo e LucasFilm difficilmente si appoggerà al passato con la nuova trilogia di Rian Johnson.

Nuove storie che non fanno parte del filone principale di Star Wars. Indubbiamente questa Fase 1 dell'era moderna di LucasFilm si è rivelata un divertente viaggio nostalgico che deve molto alla trilogia originale.