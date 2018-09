Solo: Jonathan Kasdan spiega la sua idea per introdurre Bossk nel film

Tra i vari cameo presenti in Solo: A Star Wars Story, nelle intenzioni dello sceneggiatore Jonathan Kasdan ce ne sarebbe dovuto essere un altro: il cacciatore di taglie Bossk.

Sebbene il personaggio venga solamente nominato nella pellicola di Ron Howard – quando Beckett accetta di portare con sé Han e Chewbacca dice che avrebbe potuto chiamare un vero mercenario come Bossk – l’idea originaria era quella di farlo comparire in carne e ossa nel film.

Kasdan ha dichiarato che Bossk comparirebbe sicuramente se mai ci sarà un sequel del film e che ha già provato ad inserirlo nel film di Ron Howard. Attraverso il suo profilo Twitter, lo sceneggiatore – figlio di Lawrence – ha condiviso un sacco di curiosità e dietro le quinte del film, tra cui proprio l’idea di inserire Bossk nella pellicola.

“In molte versioni della sceneggiatura c’era Bossk il mercenario che era il numero due di Enfys Nest e al termine del film l’abbandonava; era un vero soldato del futuro. Questo è uno di quei passaggi che trovai troppo lunghi per essere mantenuti sullo script”.

"Diretta dal regista premio Oscar® Ron Howard, la nuova avventura Lucasfilm Solo: A Star Wars Story trasporta il pubblico in un’incredibile avventura al fianco di Han Solo (Alden Ehrenreich), il furfante più amato della galassia. Il viaggio, ricco di azione, racconta il primo incontro di Han con il suo futuro amico e copilota Chewbecca (Joonas Suotamo) e il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian (Donald Glover), nonché il suo passato avventuroso con la ladra Qi’ra (Emilia Clarke) e il criminale professionista Beckett (Woody Harrelson). Il 26 settembre il Millennium Falcon proporrà dunque le sue avventure in Blu-ray 4K Ultra HD, Blu-ray 3D Steelbook, Blu-Ray e DVD, disponibili nei migliori negozi, e non mancherà di fare rotta anche verso il mondo digitale in formato HD".