Solo: Emilia Clarke detesta che i personaggi femminili vengano definiti "forti"

Durante l’annuale Festival di Cannes che si sta svolgendo proprio in questi giorni, l’amatissima star di Solo: A Star Wars Story e Game of Thrones, Emilia Clarke, ha espresso la sua personale opinione sulle persone che descrivono le protagoniste femminili come “donne forti” o “personaggi femminili forti”.

L’attrice sembra non gradire affatto quest’usanza, infatti vorrebbe che la popolare frase - a suo avviso “sessista” - venga addirittura rimossa dal nostro vernacolo. Giunta a Cannes per il debutto di Solo, in cui interpreta il personaggio di Qi'ra, l’attrice trentunenne ha rilasciato un’intervista in cui racconta e giustifica tutto il suo disprezzo per le espressioni sopracitate.



Secondo l’intervista pubblicata su Variety, Clarke afferma che la frase sarebbe molto sessista in quanto descrivere un personaggio femminile come “forte” implicherebbe che il resto delle donne siano “deboli”. L’attrice ha poi fatto notare che raramente i personaggi maschili vengono definiti “forti”, insistendo sul fatto che i suoi personaggi siano “solo donne”. Abituata a domande sui suoi “forti personaggi femminili”, l’attrice vorrebbe di conseguenza che gli intervistatori cominciassero ad utilizzare un linguaggio che non sminuisca il lavoro di chi interpreta invece personaggi più “deboli”.



Questa non è la prima volta che Clarke sfida apertamente le norme che caratterizzano il complesso settore dell’intrattenimento. In passato, l’attrice si era rifiutata di continuare ad apparire completamente nuda in Game of Thrones, cosa che difatti ha drasticamente ridotto le sue apparizioni senza veli.

E voi, concordate col punto di vista di Emilia Clarke?