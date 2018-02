Solo: Donald Glover definisce il film molto più divertente rispetto agli altri Star Wars

contiene alcuni dei personaggi preferiti dell'universo creato danegli anni '70. Personaggi che potrebbero portare a sequenze intense ed elettrizzanti., interprete del giovane Lando Calrissian, sostiene che lo spin-off potrebbe essere il capitolo più divertente dell'intera saga.

"Penso che sia molto più divertente. Tutti i film di Star Wars sono divertenti ma in questo film sappiamo cosa succederà, sappiamo che non moriranno". Donald Glover ha parlato a Entertainment Tonight di come il film si rapporti a tutto il resto della saga:"Sappiamo, in un certo senso, che cosa succede. Ma il modo in cui ci siamo arrivati, credo, è il punto cruciale. Ci è stato permesso di essere più divertenti rispetto agli altri film in cui devi fare molto per costruire la base di quello che avverrà. Sono davvero entusiasta, è fantastico".

I dettagli del film sono stati tenuti sotto stretta osservazione per la maggior parte della produzione, con le prime informazioni dei personaggi che sono stati svelati nell'ultimo mese. I fan hanno così potuto dare uno sguardo ai protagonisti mentre gli attori hanno potuto svelare qualcosa in più sulla pellicola. Non sorprende che Donald Glover abbia svelato che Billy Dee Williams, l'interprete di Lando nella prima trilogia, ha offerto all'attore qualche consiglio che ha contribuito a rendere il film più divertente.

"Davvero grandioso, avevo un sacco di domande. E poi mi ha detto 'sii affascinante'. Mi ha consigliato di essere interessato alle cose. Lando ha gusti non eccentrici ma eclettici, quindi ho cercato d'inserirli nel ruolo il più possibile".

Phil Lord e Chris Miller erano i registi scelti per dirigere il film ma durante la lavorazione sono stati sostituiti da Ron Howard e a Deadline, Donald Glover ha detto:"Non ci siamo mai trovati davanti a qualcosa del genere e Ron Howard ha fatto un buon lavoro e non voleva che noi cambiassimo quello che stavamo facendo. Voleva che fossimo a nostro agio".