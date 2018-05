Solo: Alden Ehrenreich vorrebbe un franchise sulla scia di Indiana Jones

Alden Ehrenreich è pronto ad affrontare l'esigente aspettativa del pubblico che lo vedrà nei panni del giovane Han Solo in Solo: A Star Wars Story, spin-off della saga di Star Wars, con Ehrenreich nei panni del personaggio storicamente interpretato da Harrison Ford. L'attore ha parlato in un'intervista dei suoi desideri sul futuro della saga.

Alden Ehrenreich è fiducioso che dal prequel nasca un vero e proprio franchise, magari sulle orme di Indiana Jones:"Penso che vorrei vedere ancora di più delle relazioni che avranno questi personaggi. Sarebbe molto divertente. E penso che se ogni storia avesse uno stampo alla Indiana Jones sarebbe davvero forte".

Nel film, Alden Ehrenreich interpreta il ruolo che fu di Harrison Ford nei film della saga originale, dal 1977 al 2015, nella sua ultima apparizione ne Il Risveglio della Forza.

Il franchise di Indiana Jones è stato lanciato negli anni '80 da Steven Spielberg e vede sempre Harrison Ford nei panni del celebre, studioso e impavido avventuriero.

Un nuovo film su Jones è in programmazione e vedrà nuovamente Harrison Ford tornare a collaborare con Steven Spielberg in uno dei suoi ruoli più iconici.

Alden Ehrenreich ha affermato di aver firmato un contratto per diversi film, quindi potremmo vedere altre avventure di Solo, in base anche al riscontro che otterrà questo primo film.

Mancano pochi giorni all'uscita nelle sale di Solo: A Star Wars Story, diretto da Ron Howard.