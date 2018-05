Solo: A Star Wars Story, vi mostriamo delle concept art che rivelano qualcosa sul film...

Sono state pubblicate online delle bellissime concept art rivelatrici su qualcosa d'inerente il film dedicato al mascalzone spaziale più amato di sempre, Han Solo. Se non avete visto ancora il film al cinema, non proseguite con la lettura della news.

E dunque, questi nuovi disegni, mostrano, in particolare, come sarebbe stato il personaggio di Dryden Vos, prima che arrivasse alla regia Ron Howard. Il regista ha infatti deciso di fare il recast del personaggio - che doveva inizialmente apparire in versione CGI, seppure interpretato con i "dot" della motion capture da Michael K. Williams - e affidarlo a Paul Bettany, in carne e ossa e non in digitale.

Date uno sguardo alla galleria e diteci se, secondo voi, sarebbe stato meglio vedere il character come lo avevano inizialmente pensato i registi licenziati da Lucasfilm, Lord e Miller, oppure se la versione di Bettany vi soddisfa ugualmente o, addirittura, di più.

"Tra audaci bravate in un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Ciubecca e incontra il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un’avventura che determinerà il futuro di uno degli eroi più iconici della saga di Star Wars. Il cast del film è composto da Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo e Paul Bettany. Scritto da Lawrence Kasdan & Jonathan Kasdan, Solo: A Star Wars Story è prodotto da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur e Simon Emanuel, mentre Lawrence Kasdan, Jason McGatlin, Phil Lord e Christopher Miller sono i produttori esecutivi."

Solo: A Star Wars Story è attualmente in programmazione nelle nostre sale cinematografiche.