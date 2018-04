Solo: A Star Wars Story, il trailer, domani, potrebbe andare in onda con American Idol

Dopo un piccolo accenno da parte del regista Ron Howard, un nuovo trailer di Solo: A Star Wars Story è stato ufficialmente annunciato dall'account ufficiale di Guerre Stellari, e sarà rilasciato domani.

Non è passato molto tempo da quando Ron Howard si è messo a "stuzzicare" i fan dicendo loro che un nuovo trailer di Solo: A Star Wars Story sarebbe arrivato presto. Naturalmente in molti hanno pensato che l'attesa non sarebbe stata eccessivamente lunga, considerando che il film arriverà al cinema tra appena un mese.

Comunque adesso l'account Twitter ufficiale di Star Wars ha annunciato la data di uscita del trailer, pubblicando un video che vede i motori Millennium Falcon accendersi, come fanno sempre, prima di entrare in azione.

Sfortunatamente, il tweet non fornisce l'ora esatta del rilascio del trailer ma sicuramente conferma che lo vedremo domani:

"Star Wars ✔ @starwars

Solo: A Star Wars Story. Trailer Domani. #HanSolo"

Una nuova informazione, arrivata recentemente tramite uno sneak peek che potete vedere nel player, rivela che il trailer andrà in onda insieme all'episodio di American Idol di domani. Inoltre, ci fornisce un breve accenno ad Han che se la vede con il villain Enfys Nest, con al seguito i suoi Cloud Riders.

Tutti pronti a salire di nuovo sul Falcon?