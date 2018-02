Solo: A Star Wars Story, timeline confermata per lo spin-off diretto da Ron Howard?

Sin dall'annuncio di Solo: A Star Wars Story , i fan della saga hanno saputo che il film sarebbe stato ambientato prima di, coprendo tutte le avventure di) prima dell'inizio vero e proprio della storia legata agli Skywalker.

I dettagli relativi alla precisa timeline del progetto, però, non sono stati mai divulgati ufficialmente, anche se oggi sembra si possano tirare le fila della situazione grazie all'editore Del Rey. Le timeline sono sempre pane per i denti dei fan, dato l'interesse a mettere insieme tutte la linea cronologica canonica per vedere come ogni film si adatti all'Universo di Star Wars. Rogue One, per esempio, terminava con una connessione palese proprio a Una nuova speranza, durante la prima apparizione della Principessa Leia (Carrie Fisher), quindi chissà se Solo mostrerà l'iconica sparatoria alla Cantina di Mos Eisly, prima apparizione di Han.



Dal marketing del film sappiamo che arriveranno sugli scaffali delle librerie sia la novellizzazione dell'opera sia Last Shot, libro che inizierà prima degli eventi di Solo: A Star Wars Story e finirà con Il Ritorno dello Jedi. Dato l'arrivo dei libri, l'editore Del Rey ha deciso di aggiornare la timeline di Star Wars sul proprio sito ufficiale, includendo sia Last Shot che Solo; ed entrambi vengono posizionati dopo il romanzo Tarkin di James Luceno, ambientato 14 anni prima di Una nuova speranza. Subito dopo Solo, sempre nella Timeline, a seguire c'è il primo capitolo de La trilogia di Thrawn di Timothy Zahn.



Mesi fa, Bob Iger aveva dichiarato che Solo: A Star Wars Story avrebbe raccontato circa 6 anni della vita di Han, dai 18 ai 24 anni. Dato allora che all'inizio di Una nuova speranza si dice che Han abbia all'incirca 29 anni, lo spin-off sarà ambientato circa 11 anni prima di Episodio IV. La timeline modificata da Del Rey confermerebbe più o meno le parole di Iger, con uno scarto massimo di uno o due anni. Tutto questo significa che Solo sarà ambientato nel periodo di massimo splendore dell'Impero Galattico, ben prima che l'Alleanza Ribelle diventasse una seria minaccia allo status quo di terrore instaurato da Darth Sidious.



E quando i credits arriveranno a mettere la parola fine al film di Ron Howard, gli eventi di Scarif avverranno all'incirca 5 anni dopo all'interno dell'Universo di Star Wars. Vi ricordiamo che nel cast di Solo: A Star Wars Story vedremo anche Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson e Paul Bettany, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 23 maggio.