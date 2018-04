Solo: A Star Wars Story, Thandie Newton è entusiasta del suo favoloso ruolo nel film!

Thandie Newton sarà una delle prime donne di colore ad aver ottenuto un ruolo da protagonista in un film della saga di Star Wars. Sarà infatti Val nel film prequel Solo: A Star Wars Story.

Alden Ehrenreich sarà il protagonista, la più giovane iterazione vista finora dell'iconico contrabbandiere galattico reso tale da Harrison Ford. Il film si tufferà nel "sottobosco" criminale della galassia lontana, lontana, nel periodo durante il quale l'Impero è all'apice del potere.

Diretto da Ron Howard, che si è assunto gli oneri della regia dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller, Solo: A Star Wars Story dovrebbe esplorare tutto ciò che i fan sperano di vedere sulla "mitologia" di Han Solo - a partire dal suo amato Millennium Falcon di Lando Calrissian (interpretato da Donald Glover) al suo primo colpo, quando entra a far parte del team di Tobias Beckett (Woody Harrelson) e ne incontra un membro di lunga data, Val.

Parlando con Radio Times, la Newton ha spiegato quanto sia orgogliosa di essere la prima attrice di colore ad interpretare un ruolo da protagonista nel franchise di Star Wars:

"Sono la prima donna di colore ad avere un ruolo di primo piano in Star Wars. Ce ne sono stati altri che, però, avevano pochissime battute e non erano ripresi in carne ossa, ma in computer grafica da motion capture (riferendosi al personaggio interpretato dal premio Oscar Lupita Nyong'o ne Il Risveglio della Forza). Sono la prima. Avrò anche un giocattolo dedicato e tutto il resto. È esaltante, ma non posso aggiungere altro. È roba grossa."

Non si sa ancora come Val si inserirà nell'arco narrativo di Solo: A Star Wars Story; ci sono diverse speculazioni che la vorrebbero traditrice o, addirittura, "madre surrogato" di Han, ma vedremo... Nel frattempo è bello vedere che le cose si stanno davvero muovendo, a Hollywood, sotto diversi punti di vista, per le "minoranze".