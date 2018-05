Solo: A Star Wars Story, si prevede un week-end d'esordio impressionante

Apparentemente non sembra esserci lo stesso livello d'entusiasmo per i film precedenti di Star Wars, in parte anche per una travagliata lavorazione, ma Solo: A Star Wars Story si appresta ad arrivare nelle sale e sembra destinato ad un week-end d'apertura impressionante al botteghino americano, secondo quanto trapela in queste ore.

Deadline riporta che il film diretto da Ron Howard punta ad incassare più di 170 milioni di dollari nei primi quattro giorni del week-end d'apertura. Anche se la cifra non è paragonabile a Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi, è certamente superiore ai 155 milioni di dollari di Rogue One.

Si tratta ovviamente solo di proiezioni del settore e in effetti potrebbero essere un po' ottimistiche. Potremo scoprirlo quando Solo: A Star Wars Story arriverà nelle sale il 23 maggio.

Il cast vede Alden Ehrenreich nelle vesti del giovane Han Solo, Donald Glover in quelle di Lando Calrissian, affiancati da Emilia Clarke, Woody Harrelson e Thandie Newton.

Il film è prodotto da Kathleen Kennedy e diretto da Howard che è entrato in corsa per sostiture Phil Lord e Chris Miller.

La distribuzione italiana è affidata a Walt Disney Studios Motion Pictures. Ron Howard è subentrato a Lord e Miller dopo che la produzione si è ritenuta non soddisfatta del lavoro che stavano svolgendo i due registi di The LEGO Movie e della piega che stava prendendo il film. A quel punto la scelta è caduta su Howard che ha riportato la situazione più in linea con le esigenze della major. Il risultato? Lo vedremo fra poche settimane.