Solo: A Star Wars Story, il set LEGO confermerebbe il nuovo design del Millenium Falcon

Mentre aspettiamo fiduciosi un primo trailer ufficiale dell'attesissimo Solo: A Star Wars Story , ecco che oggi sbarcano online delle immagini relative a un nuovo setdedicato al film diretto da, che confermerebbero il nuovo e più "" look dell'iconico

Che la leggendaria navicella di Han Solo (Alden Ehreinreich) e Chewbecca avesse subito un restyling per questo secondo spin-off della saga era un rumor che circolava già da tempo, ma dopo l'uscita del presunto art-poster del film (la cui ufficialità sarebbe stata smentita dalla stessa Disney) ne abbiamo avuto praticamente la conferma. Innanzitutto, infatti, le voci relative al design del Falcon combaciavano perfettamente con l'immagine dello stesso nel poster "fasullo", ma adesso con il set LEGO sono arrivate ulteriori prove a sostenere il look della nave.



Come è possibile vedere nelle foto in basso, il Millenium Falcon ha ancora quelle linee blu sulla carrozzeria, le stesse vociferate mesi fa e identiche a quelle viste nel art-poster di pochi giorni fa. Questo andrebbe ad avvalorare l'idea del restyling che la Disney starebbe in tutti i modi tentando di tenere nascosto fino all'arrivo del primo trailer ufficiale, che potrebbe già approdare online entro fine gennaio, almeno stando alle ultime indiscrezioni.



Vi ricordiamo che Solo: A Star Wars Story vedrà nel cast anche Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson e Paul Bettany, per un'uscita prevista nelle sale il 23 maggio 2018.