Solo: A Star Wars Story, lo sceneggiatore: 'Un budget ridotto potrebbe salvare il sequel'

Con appena 392 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, il controverso Solo: A Star Wars Story di Ron Howard si è rivelato uno dei flop più pesanti dell'anno, al momento l'unico film del nuovo ciclo dello Star Wars Universe a non aver superato il miliardo ed essersi mantenuto al di sotto di ogni sogli standard.

Sorvolando sulla qualità effettiva del film, in termini commerciali per la Disney e la LucasFilm si è trattato di un vero disastro, figlio di incertezze produttive e problematiche legate a fattori interni. In ogni caso, il co-sceneggiatore del titolo, Jonathan Kasdan, è oltremodo fiducioso che un sequel -tra l'altro inizialmente in programma- sia ancora possibile, a patto che vengano prese decisioni radicali.



Spiega infatti il figlio di Lawrence Kasdan via Twitter: "Ad essere onesti, credo che la sfida abbia molto più a che fare con il boxoffice internazionale che con quello americano. Credo sia ora che esistano grandi film di Star Wars che non costino così tanto. La tendenza, a ben sperare, sembra essere proprio questa per i prossimi anni, e forse -solo forse- la stessa tendenza potrebbe aiutarci a raccontare nuove storie con Alden, Emilia, Donald e Joonas. Con questi attori pieni di talento e Ron Howard alla regia, vorrei sinceramente avere l'opportunità di continuare".



Solo: A Star Wars Story uscirà in Blu-ray e 4K Ultra HD il prossimo 26 settembre.