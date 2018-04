Solo: A Star Wars Story, Ron Howard: "Subentrare alla regia è stata una scelta difficile!"

Poco più di un mese ci separa ormai dall'uscita nelle sale dell'attesissimo Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, regista che è tornato in questo ore a parlare del suo arrivo nel progetto solo dopo l'addio di Phil Lord e Chris Miller a causa di divergenze creative e altri problemi.

A quanto pare, infatti, il duo sarebbe stato in verità licenziato dopo due mesi di riprese a causa della loro inesperienza e della volontà di dare un taglio molto più ironico del dovuto al film. Parlando del suo ingaggio, allora, Ron Howard ha raccontato ai microfoni di Empire Magazine la difficile decisione presa, soprattutto perché "sentiva di poter essere utile al film".



Queste le sue parole: "Per me è stata un po' un'avventura. Non è passato molto tempo prima che mi innamorassi perdutamente di questo film e ormai mi ci sento legato come a qualsiasi altra cosa io abbia diretto. È stata un'esperienza emozionante ed entusiasmante. Sono salito a bordo del progetto sostenendo le possibilità del film, ho amato la storia, ho pensato che avesse una sceneggiatura molto forte, ero felice del cast e quindi è stato davvero facile per me rimanere entusiasta".



Adesso Howard avrà un credito come unico regista, mentre Lord e Miller figureranno come produttori esecutivi, dato che avevano già impostato uno stile che è poi stato ripreso e migliorato da Howard. Spiega infatti il cineasta: "Questa sarebbe la versione reale dietro alla divergenze creative. Non ho assistito alle diatribe, sono solo stato chiamato, ho fatto il mio lavoro e ho ringraziato Lord e Miller per il loro. Sì, abbiamo portato molte sequenze in una direzione differente da quella preventivata da loro e sperimentato di più, quindi direi che c'è molto di me adesso nel film, ma le loro impronte digitali sono davvero dappertutto e di questo gli sono molto grato".



Solo: A Star Wars Story vedrà nel cast Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson, Thandie Newton e Paul Bettany, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 23 maggio.