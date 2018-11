Solo: A Star Wars Story, Ron Howard pronto a dirigere il sequel

Il regista Ron Howard vuole continuare la storia del giovane Han Solo, e ha rivelato di essere disposto a tornare per dirigere un eventuale sequel di Solo: A Star Wars Story qualora la Lucasfilm decidesse di produrre il progetto.

Howard è stato reclutato per completare le riprese del film con Alden Ehrenreich dopo il licenziamento di Phil Lord e Christopher Miller, inizialmente ingaggiati dalla Lucasfilm per realizzare il film e poi cacciati a causa di divergenze creative.

Il film, nonostante la sua fattura indubbiamente buona, è finito col diventare il primo insuccesso al botteghino per la saga di Star Wars ed è improbabile che darà il via ad un sequel nell'immediato futuro. La Disney e la Lucasfilm hanno infatti deciso di interrompere la produzione dei vari spin-off e standalone in programma per concentrarsi esclusivamente su Episodio IX di J.J. Abrams, la nuova trilogia originale scritta e diretta da Rian Johnson, una seconda trilogia creata dagli showrunner de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss e la serie tv The Mandalorian, scritta e sviluppata da Jon Favreau.

Interpellato proprio a proposito della serie tv, nella quale reciterà sua figlia Bryce Dallas (che forse dirigerà anche qualche episodio), il regista Ron Howard ha dichiarato: "Mia figlia sta vivendo una grande esperienza con la serie tv di Jon, e per me è un po' come rivivere attraverso i suoi occhi l'esperienza che io ho avuto con Solo. Per me è stato davvero importante dirigere quel film, e con la sceneggiatura giusta in futuro sarei disposto a tornare per un secondo capitolo."

Che ne pensate? Vi era piaciuto il primo film? Fatecelo sapere nei commenti!