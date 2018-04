Solo: A Star Wars Story, Ron Howard parla di Alden Ehrenreich, nuovo spot tv

Solo: A Star Wars Story, nuovo spin-off della saga di Star Wars in arrivo a maggio, promette di far luce sugli eventi pre-Una Nuova Speranza con un giovane Han Solo alle prese con una missione particolarissima.

E il film è stato accompagnato da una miriade di rumor negativi. Non solo l'uscita di scena di Phil Lord & Chris Miller, licenziati da registi in piena produzione, ma anche la potenziale performance non proprio cosi eccelsa di Alden Ehrenreich nel ruolo che fu di Harrison Ford. A smentire i rumor su quest'ultima vicenda il regista della pellicola, Ron Howard.

"Alden ha capito perfettamente di cosa era composto Han Solo come personaggio e appena ci ha pensato su, ha iniziato a lavorarci duramente" ha spiegato nella nuova intervista il filmaker "E' sempre stato chiaro sin dall'inizio - anche prima che io venissi coinvolto - che Alden non avrebbe mai dovuto fare un'imitazione di Harrison. Nessuno ha mai voluto questo".

Quest'ultima dichiarazione smentisce i rumor più recenti che affermavano come la Lucasfilm ha cercato un attore che più si avvicinasse ad un'imitazione più che perfetta di Harrison Ford come Han Solo.

Nel frattempo, voci di corridoio a parte, ecco debuttare in rete un nuovo spot televisivo dalla pellicola che, come sempre, trovate all'interno di questa notizia.