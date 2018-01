Solo: A Star Wars Story: Ron Howard ci augura Buon 2018 in modo "galattico"!

Le celebrazioni per il nuovo anno potranno essere finite - e alcuni di noi stanno ancora risentendo dei postumi della serata - tuttavia c'è chi può permettersi di fare un augurio stellare: è, il regista di Solo: A Star Wars Story , che spera in un ottimo 2018... Così!

Il nuovo anno, nonostante non sia ancora uscito dalla programmazione in sala Star Wars: Gli Ultimi Jedi, si apre con l'attesa di un altro capitolo dedicato alla Galassia lontana, lontana... Solo: A Star Wars Story, arriverà il 25 maggio in USA e non possiamo che essere esaltatissimi all'idea!

Più o meno quanto lo è il regista che, alla fine, ha portato il progetto a conclusione, Ron Howard. Nell'augurare a tutti un buon 2018, si dice assolutamente "pompato" per l'arrivo del nuovo anno che, come detto, vedrà la sua "creatura" galattica proiettata nei cinema di tutto il mondo. Ecco la caption del suo post Twitter, che trovate in interezza qui sotto: "Ron Howard @RealRonHoward Buon Anno Nuovo dal Team #Solo. Siamo assolutamente pompati per il 2018!"

La nuova immagine sembra ripresa dall'interno del Millennium Falcon, con un paio di misteriose mani che sono alla cloche del velivolo: saranno quelle di Alden Ehrenreich? E chi può dirlo?

Quanto siete curiosi di vedere lo spinoff di Guerre Stellari, Solo: A Star Wars Story al cinema? Da noi il film arriva il 23 maggio 2018!