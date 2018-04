Solo: A Star Wars Story, rivelati alcuni dettagli spoilerosi sul villain Enfys Nest!

Manca solo un mese all'uscita di Solo: A Star Wars Story e adesso sono uscite alcune informazioni sullo spin-off. Seguono diversi spoiler sulla pellicola,diretta dal regista premio Oscar, Ron Howard.

Il mese scorso è stato rivelato che il cattivo del film, o almeno uno di loro, si chiamerà Enfys Nest. Una descrizione, trovata su un giocattolo ufficiale, conferma anche che la sua banda di scagnozzi si chiama Cloud-Riders. Se quel nome vi sembra familiare, è perché Cloud Riders era anche il nome di una gang in Star Wars Legends. La descrizione del giocattolo, che ha confermato questa informazione, recita:



"La banda Cloud-Rider, guidata da Enfys Nest, terrorizza i cieli dalla cima delle sue moto rombanti. Poco più che motori con sedili, i veicoli sono difficili da controllare, ma capaci di andare a velocità incredibile."



E orq vedianmo le informazioni specifiche riguardanti il personaggio di Enfys Nest:



"Pare che il cattivo mascherato sia un cacciatore di taglie o un contrabbandiere rivale. Non sappiamo molto di lei, a parte il suo nome e quello che possiamo cogliere dai brevi scorci visti nel trailer. E no, non state fraintendendo i pronomi; un nuovo report, supportato da materiale promozionale, rivela che il personaggio sarà effettivamente interpretato da una donna, facendo di Enfys Nest uno dei primi cattivi di sesso femminile del franchise di Star Wars."



Enfys Nest, una malvivente estremamente pericolosa, si è rapidamente forgiata una reputazione terrificante per sé stessa e per la sua banda di pirati: i Cloud Riders.



Le informazioni provengono dal materiale promozionale francese per il film. Inoltre, questa rivelazione arriva anche da un piccolo suggerimento pubblicato da Star Wars News Net, in cui fonte suggerisce il coinvolgimento futuro del personaggio nel franchise, forse nei sequel di Solo: A Star Wars Story. Il report afferma infatti che:



"Enfys Nest è una donna. Non è un grande ruolo il suo, ma è importante. Lei (l'attrice) ha lavorato a stretto contatto con Woody Harrelson. Ha anche firmato il contratto per altri due film, presumibilmente sequel di Solo."



Lo stesso post suggerisce anche che Nest non sarà la principale antagonista del film, ma giocherà un ruolo importante nella prima parte della pellicola, simile a quello di Jabba the Hutt in Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.



Orq diteci, cosa pensate di tutte queste nuove informazioni su Solo: A Star Wars Story?