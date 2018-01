Solo: A Star Wars Story racconterà la nascita della storica amicizia tra Han e Chewbecca

I Walt Disney Studios hanno da poco rilasciato la trama ufficiale dello spin-off incentrato su, diretto da. Maggiori dettagli sono stati annunciati nelle righe descritte dagli studios riguardo la storia sulle origini del giovane contrabbandiere.

Questa la breve descrizione del racconto che vedremo nei cinema italiani dal 23 maggio di quest’anno:

“In una serie di audaci avventure all’interno dei pericolosi e bui bassifondi criminali, Han Solo incontra il suo imponente futuro copilota Chewbecca e il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian in un viaggio che segnerà il percorso di uno degli eroi più improbabili della saga di Star Wars”.

Come era prevedibile già dalle prime notizie in circolazione sulla pellicola, il secondo spin-off del franchise intergalattico di Star Wars proporrà il correliano in una fase di vita antecedente a quella di capitano del famoso Millennium Falcon. Tuttavia, le origini sulla genesi dell’incontro tra Han e lo Wookiee sono state in realtà già descritte su carta nella serie a fumetti Star Wars: Chewbecca del 2000 appartenente all'universo espanso di Guerre Stellari. In questo arco narrativo Solo era un ufficiale dell'Impero che ha salvato la vita del suo futuro copilota per ben due volte nel mentre quest’ultimo tentava di liberare gli schiavi della propria specie dal dominio del regime totalitario. Dopo queste avventure nacque un legame di amicizia tra i due così solido da convincere Han a dismettere l’uniforme per sempre.

Inizialmente la pellicola ha visto in cabina di regia Chris Miller e Phil Lord, ma i registi sono stati successivamente licenziati per divergenze creative con la Lucasfilm di Kathleen Kennedy. In sostituzione dei due è subentrato il famoso regista Ron Howard, il cui intervento nella produzione dello spin-off non si è limitato alle riprese aggiuntive e ciò fa intendere che il prodotto finito potrà probabilmente dirsi un’opera quasi completamente sua.

Nel cast artistico figurano Emilia Clarke (Qi'Ra), Alden Ehrenreich (Han Solo), Paul Bettany, Joonas Suotamo (Chewbecca), Warwick Davis, Donald Glover (Lando Calrissian) e Phoebe Waller-Bridge.