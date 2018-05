Solo: A Star Wars Story - le prime bozze raccontano un diverso incontro fra Han e Chewie

In Solo: A Star Wars Story si racconta della prima conoscenza fra Han e Chewbacca e dell'inizio di un'amicizia lunghissima, che accompagnerà i due personaggi nella saga madre, con l'incontro di Han con Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi. Se non avete ancora avuto modo di vedere il film di Ron Howard non proseguite nella lettura della news.

Guardando Solo: A Star Wars Story abbiamo scoperto che Han Solo (Alden Ehrenreich) e il wookie Chewbacca (Joonas Suotamo) si sono conosciuti mentre entrambi erano prigionieri delle forze imperiali sul pianeta Mimban.

La loro amicizia si è formata collaborando alla fuga ma secondo il senior art director Aaron McBride, le prime bozze della sceneggiatura di Solo prevedevano un diverso 'primo incontro' per i due futuri amici. McBride ha rivelato questo dettaglio nel corso dell'intervista per The Art of Solo: A Star Wars Story.

Egli ha ricordato come le prime stesure dello script presentassero Han Solo come un pilota di una flotta in lotta contro l'Impero che si schianta in un hangar, condannandolo alla lotta contro l'Impero sul pianeta Mimban. Han si trova quindi in coppia con Chewie e il duo finisce per affrontare i mech walker imperiali, in un confronto che termina con il wookie che salva Han.

Di conseguenza, visto il debito nei suoi confronti, Han Solo stringerà un legame eterno con Chewbacca. Nelle storie dell'universo espanso di Star Wars, Chewbacca salva Han ed è quindi vincolato dal codice d'onore degli wookie che lo porta a rimanere accanto al giovane Solo.

Solo: A Star Wars Story è diretto da Ron Howard e tratteggia la storia di Han Solo, della sua fuga da Corellia, fino all'incontro con ii futuro amico Chewbacca e con il criminale Tobias Beckett. Nel cast Alden Ehrenreich, Emila Clarke, Woody Harrelson, Paul Bettany e Joonas Suotamo. Il film è uscito nelle sale italiane lo scorso 23 maggio.