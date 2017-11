Solo: A Star Wars Story: prima occhiata ad Alden Ehrenreich nei panni di Han!

, il protagonista di Solo: A Star Wars Story , pellicola diretta in extremis dal regista premio, è finalmente apparso nella prima immagine che ce lo mostra nei panni del mascalzone spaziale anche se... E' solo una foto di merchandising!

Per la precisione la sua figura è attaccata a una tazza a tema, ma insomma, sempre meglio di niente! La foto arriva da The Hail, Caesar! un cinema dell'Arizona. Nonostante il film abbia avuto vita non facile - cambio di regia e spese impreviste - alla fine possiamo iniziare a vedere qualcosina e possiamo forse considerare questa come la "prima immagine ufficiale" di Solo: A Star Wars Story!

L'utente Twitter Mike DeRose ha fatto la foto alla “movie loyalty cup” che gli hanno regalato all'Harkins Theater in Arizona in cui si vede il giovane Han Solo vicino al fido Chewbacca. Date un'occhiata! nel frattempo, ecco la caption:

Mike DeRose @livetheforce

On a movie loyalty cup in Arizona. First image of Alden as Han?

11:29 PM - Nov 11, 2017